صولات امنية جديدة تحقق نتائج مبهرة في ثلاث محافظات

2021/10/02 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت القوات الامنية، اليوم السبت، صولات امنية جديدة في ميسان وبابل وكربلاء.

وقالت مديرية شرطة محافظة ميسان في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "شرطة المحافظة تمكنت من القاء القبض على 36 متهما ومطلوبا بقضايا جنائية مختلفة خلال الأسبوع الماضي".

وأضافت ان "مفارز قسم شرطة قضاء الميمونة بالاشتراك مع فوج طوارئ ميسان الخامس واستخبارات القضاء تمكنت من القبض على 3 متهمين بالقتل العمد وإثنين بالإرهاب وثمانية متهمين بقضايا السرقات".

وتابعت ان "المفارز الأمنية القت القبض ايضاً على 23 متهما ومطلوبا بقضايا جنائية مختلفة منها الايذاء العمد والتهديد ومخالفين للقانون".

واشارت الى انه "تم إحالة المتهمين إلى الجهات التحقيقية المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

ومن جانب اخر، تمكنت مفارز مديرية شرطة بابل من إلقاء القبض على ( ٣٢ ) متهماً صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق مواد قانونية متنوعة ، وذلك من خلال ممارسات أمنية شملت مناطق عديدة من المحافظة ، بهدف متابعة المطلوبين وتعزيز إجراءات الأمن .

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "تم نقلهم الى مراكز التحقيق الأمنية المعنية لإكمال الإجراءات القانونية".

فيما اعلنت مديرية مكافحة الإجرام في كربلاء، القبض على عدد من المتهمين بحوزتهم مواد مخدرة

وقالت المديرية في بيان انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقسم مكافحة الإجرام في ملاحقة الخارجين عن القانون من تجار ومتعاطي المواد المخدرة، ألقت مفارز من قسم مكافحة الإجرام في كربلاء بعد نصب كمين محكم من إلقاء القبض (3) متهمين وضبطهم بالجرم المشهود".

واضاف، انه " تم ضبط بحوزتهم حبوب مخدرة مع بايبات عدد (3)، وقداحه، وقناني غاز تستعمل لتذويب المخدرات، ليتم إحالة المتهمين مع المواد المضبوطة أصوليا الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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