بعثة يونامي إلى البصرة والناصرية للاستماع لاراء الناخبين وحثهم على المشاركة

2021/10/02 | 11:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتوجه الممثلةُ الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت السبت إلى البصرة والناصرية للاستماع لآراء الناخبين حول الانتخابات المقبلة.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لبعثة يونامي، ان بلاسخارت تعتزم خلال تواجدها في جنوبيّ العراق اللقاء بمجموعةٍ واسعة من العراقيين، بمن فيهم مسؤولين حكوميين وأفرادٍ من المجتمع المدني، مشيراً الى ان الهدف من زيارتها الاستماعُ إلى آراء الناخبين وأهمية المشاركة، إذ أن عدم إدلاء الناخب بصوته يمكن أن يصب في صالح أولئك الذين قد يعارضهم هذا الناخب.

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