إخماد حريق اندلع داخل بناية تجارية في بغداد

2021/10/02 | 11:39 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، إخماد حادث حريق نشب في بناية تجارية متخذة كمخزن، شرقي العاصمة بغداد صباح هذا اليوم.وذكر بيان للمديرية، أن “فرق الدفاع المدني سيطرت صباح هذا اليوم على حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من طابقين متخذة كـ مخزن للقرطاسية ومحلات تجارية في منطقة الامين شرقي بغداد”.وأوضافت، أن “فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشارها الى البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية وعلى اثر ذلك تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية […]

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