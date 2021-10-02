الحشد الشعبي غير مشمول بالتصويت الخاص

2021/10/02 | 11:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، أسباب عدم شمول منتسبي الحشد الشعبي بالتصويت الخاص.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية، ان “مفوضية الانتخابات حريصة كل الحرص على مشاركة المواطنين العراقيين سواء كان ناخباً أو مرشحاً، بالتالي مفوضية الانتخابات خاطبت هيئة الحشد الشعبي لغرض تزويدنا باسم منتسبيهم، لغرض وضعهم …

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