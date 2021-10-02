تصريح جديد من بلاسخارت حول انتخابات تشرين

2021/10/02 | 11:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، السبت، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت واقع المحافظة وجهوده المحلية لتثبيت الاستقرار فضلا عن الاستعدادات للانتخابات المقبلة.

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وذكر مكتب المحافظ في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 تشرين الأول 2021)، أن "الخفاجي التقى اليوم بممثلة الامم المتحدة في العراق جنين بلا سخارت في ديوان المحافظة".

وبحسب البيان "بحث معها واقع المحافظة، واطلعها على جهود الحكومة المحلية في ثبيت الاستقرار والأمن، كما استعرض ملفات متعددة أخرى".

فيما أكدت الممثلة الأممية في مؤتمر صحفي تابعه "ناس"، أنّ "بعثة الأمم المتحدة ستتواصل مع عدد من منظمات المجتمع المدني والمواطنين للتعرف على تأثير احداث الناصرية على مشاركتهم في الانتخابات".

وأضافت أن "بعثة الأمم المتحدة ستنشر مراقبين دوليين في مراكز الاقتراع للمساهمة في انجاح الانتخابات".

وأشارت بلاسخارت إلى أن "أصوات المواطنين ستكون مسموعة وأن عليهم مهمة كبيرة هي المشاركة في العملية الانتخابية".

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