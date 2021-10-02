القبض على شخصين يمزقان الداعية الانتخابية في بغداد

2021/10/02 | 11:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفارز مديرية النجدة نفذت واجبات ومهام أمنية وإنسانية وخدمية خلال ٢٤ ساعة الماضية في عموم العاصمة بغداد.

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