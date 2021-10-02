اليوم.. إعلان نتائج السادس الإعدادي

2021/10/02 | 11:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر مطلع، بإعلان نتائج السادس الإعدادي اليوم السبت.وقال المصدر في وزارة التربية لـ”النور نيوز”، ان “نتائج السادس الإعدادي ستعلن اليوم السبت”.وكانت إمتحانات السادس الإعدادي قد جرت في 21 آب الماضي، بمشاركة 483.239 طالباً وطالبة.

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إعلان نتائج السادس الإعدادي أولاً على النور نيوز.

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