إندلاع حريق في بناية مخزن تجاري شرقي بغداد

2021/10/02 | 11:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد إندلع، اليوم السبت، حريق داخل بناية تجارية مكونة من طابقين متخذة كمخزن شرقي بغداد.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “فرقنا سيطرت على حادث حريق اندلع، صباح اليوم، داخل بناية تجارية مكونة من طابقين متخذة كمخزن للقرطاسية ومحلات تجارية في منطقة الامين شرقي بغداد”.وأوضحت، ان “الفرق …

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