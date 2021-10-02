هل سيتحقق الفائض في موازنة 2021؟.. نبيل المرسومي

2021/10/02 | 11:50 - المصدر: يس عراق

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كتب نبيل المرسومي:

هل سيتحقق الفائض في موازنة 2021 ؟

سعر تعادل موازنة 2021 = 71.3 دولار / برميل

سعر البيع الفعلي لغاية أيلول 2021 = 65.221 دولار / برميل

الفرق بين السعرين = 6.079 دولار / برميل

هذا يعني ان سعر برميل النفط العراقي لم يصل بعد الى النقطة التي تتعادل فيها النفقات العامة مع الإيرادات العامة ويعني أيضا ان الموازنة ما زالت تعاني من العجز لغاية ايلول 2021

الإيرادات النفطية المتحققة لغاية أيلول 2021 = 51.338 مليار دولار

الإيرادات النفطية الممكن الحصول عليها عام 2021 = 73 مليار دولار أي مايعادل 105.850 ترليون دينار في حالة بقاء أسعار النفط على مستوياتها الحالية

الإيرادات غير النفطية المتوقع الحصول عليها عام 2021 = 8 ترليونات دينار

اجمالي الإيرادات العامة عام 2021 = 113.850 ترليون دينار

اجمالي النفقات العامة = 109 ترليون دينار تم احتسابها في ضوء الانفاق الفعلي للشهور السابقة .

الفائض المحتمل تحقيقه في موازنة 2021 = 4.850 ترليون دينار

وبسبب التباطؤ الزمني في استلام مبالغ الشحنات النفطية والتي تصل الى نحو شهرين فمن الممكن الا يتحقق مثل هذا الفائض ولكن ستكون موازنة 2021 قريبة من التوازن

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