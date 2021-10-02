2021/10/02 | 11:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة القبض على متهم بالخطف وآخر بسرقة ٥٠ مليون دينار عراقي شرق بغداد.وقالت الوكالة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهم بالخطف وآخر بسرقة 50 مليون دينار شرق بغداد المركز الخبري الوطني.

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