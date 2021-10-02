2021/10/02 | 12:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، إكمال جميع استعداداتها اللوجستية والفنية، الخاصة بإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، فيما بينت الفئات التي ستشارك في توزيع البطاقات البايومترية التي امتنع أصحابها عن استلامها.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تعلن وصول الوجبة الثانية من أوراق الاقتراع المركز الخبري الوطني.

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