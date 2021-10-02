بـ”العيد الوطني”..الخارجية العراقية تعرض وثائق نادرة

2021/10/02 | 12:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عرضت وزارة الخارجية، السبت، وثائق نادرة بمناسبة العيد الوطني للجمهورية العراقية.وذكر المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “تزامناً مع إعلان يوم 3 تشرين الأول عيداً وطنياً […]

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