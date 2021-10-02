2021/10/02 | 12:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة أبوظبي عن مقتل 4 أشخاص بعد تحطم طائرة إسعاف هليكوبتر في الإمارة، دون تحديد سبب التحطم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات.. سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4 من أفراد طاقمها في أبوظبي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات.. سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4 من أفراد طاقمها في أبوظبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).