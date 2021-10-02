شرطة أبوظبي تعلن مقتل 4 أشخاص إثر سقوط مروحية إسعاف

2021/10/02 | 12:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة العاصمة الإماراتية أبوظبي، السبت، عن مقتل 4 أشخاص إثر حادث سقوط مروحية إسعاف خلال "تأدية الواجب".

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