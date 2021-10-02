شاهد.. حفل زفاف باذخ لسليل آخر عائلة ملكية في روسيا

2021/10/02 | 12:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفل الدوق الأكبر جورج ميخائيلوفيتش رومانوف، سليل آخر عائلة ملكية في روسيا، بعقد قرانه على ريبيكا بيتاريني في حفل زفاف باذخ في سانت بطرسبرغ.

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