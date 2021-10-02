عاجل | أمنية الانتخابات: فرض حظر التجول الشامل عند الضرورة

2021/10/02 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

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رئيس مجلس المفوضين: جميع مخازن المفوضية مؤمنةرئيس المفوضين: الصناديق ستنقل بالتنسيق مع اللجنة الأمنية للانتخاباتأمنية الانتخابات: منع التنقل بين المحافظات وحظر عجلات الحمل والدراجاتأمنية الانتخابات: غلق التنقل بين المحافظات وحظر عجلات الحمل والدراجاتأمنية الانتخابات: فرض حظر التجول الشامل عند الضرورة

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