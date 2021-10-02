2021/10/02 | 12:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

كشفت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، اليوم السبت، عن إجراءت الطوارئ الخاصة في يوم الاقتراع.

وقال رئيس اللجنة الفريق الركن عبد الامير الشمري في مؤتمر صحفي حضرته وكالة الانباء العراقية (واع) إن "اللجنة إكملت جميع الخطط الخاصة بتأمين يوم الاقتراع"، لافتا الى أن " رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيشرف على الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات".

يتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة الأمنية العليا للانتخابات تكشف عن إجراءت الطوارئ الخاصة في يوم الاقتراع) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة الأمنية العليا للانتخابات تكشف عن إجراءت الطوارئ الخاصة في يوم الاقتراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).