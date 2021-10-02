لجنة الانتخابات: القوات دخلت حالة الإنذار.. والكاظمي سيشرف بنفسه على الإجراءات

2021/10/02 | 12:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، السبت، إكمال جميع الخطط الخاصة بيوم الاقتراع، فيما أشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي سيشرف بنفسه على الإجراءات.

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وقال رئيس اللجنة عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحفي تابعه "ناس"، (2 تشرين الأول 2021)، إنه "تم إكمال جميع الخطط الخاصة بتأمين يوم الاقتراع، وأن الكاظمي سيشرف على الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات".

وأضاف الشمري أن "القوات الأمنية دخلت في حالة الإنذار، وان الأجهزة الأمنية لن تسمح لأحد بالتأثير على الناخبين".

وبشأن الإجراءات الخاصة بتأمين المراكز أكدت اللجنة "غلق جميع المنافذ الحدودية والمطارات، منع التنقل بين المحافظات، حظر عجلات الحمل والدراجات، غلق المولات والمراكز التجارية فضلا عن احتمالية فرض حظر التجوال الشامل عند الضرورة".

كما أشار الشمري إلى "عدم السماح بدخول الهواتف النقالة إلى مراكز الاقتراع، ومنع استخدام الطائرات المسيرة".

وتابع بالقول إن "يوم العاشر من تشرين الأول سيكون عطلة رسمية".

من جهته قال رئيس مجلس المفوضية إن "مفوضية الانتخابات لديها تنسيق عالي المستوى مع الأجهزة الأمنية وان جميع مخازن المفوضية مؤمنة".

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