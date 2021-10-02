2021/10/02 | 12:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قررَ الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم، بالتنسيق مع لجنة المسابقات، إرجاءَ مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لحين الانتهاء من خوض منتخبنا الوطني مباراتيه المقبلتين مع لبنان والإمارات في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارجاء مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز المركز الخبري الوطني.

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