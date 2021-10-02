لجنة تأمين الانتخابات: دخول القوات الأمنية في حالة إنذار

2021/10/02 | 12:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، اليوم السبت، فرض حظر على حركة التنقل للعجلات والمشاة في البلاد لمدة يوم واحد.أعلن ذلك الفريق الركن عبد الأمير الشمري رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي مشترك عقده في بغداد مع رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل عدنان خلف.وقال الفريق الركن الشمري خلال المؤتمر انه “سيتم […]

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