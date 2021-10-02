تراجع ملحوظ في شعبية بايدن وسط انقسامات حادة في الحزب الديمقراطي

2021/10/02 | 12:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خفتت شعلة النجاح الشعبي الذي حققه الرئيس الأميركي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، اذ أظهرت نتائج الاستطلاعات تراجعا كبيرا في شعبيته.

وأظهر آخر استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشييتد برس بالتعاون مع مركز نورك للأبحاث أن 50 في المائة فقط من الأميركيين يوافقون على أداء بايدن، مقابل 49 في المائة من الذين يعارضون أداءه في البيت الأبيض.



وتظهر هذه الأرقام تراجعاً كبيراً في شعبيته، في وقت يعاني فيه الحزب الدمقراطي من انقسامات حادة.

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