خطة استباقية لمعالجة شح المياه في ديالى من دون التنازل عن حق العراق لدى إيران

2021/10/02 | 12:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الموارد المائية عن أن اللجوء إلى خطة معالجة شح المياه في ديالى لا يعني التنازل عن حصص العراق المائية التي يفترض أن تأتي من إيران.

وقالت في بيان، إن هذه الخطة مؤقتة وتهدف لتخفيف الأضرار التي لحقت بالمواطنين، وخصوصا المزارعين الذين تعرضوا إلى خسائر كبيرة نتيجة شح المياه.



وبحسب بيان حكومي، فقد أشرف الوزير مهدي الحمداني، على الخطة التي تضمنت قيام كوادر الوزارة بتنفيذ حملة لتطهير قناة (أسفل الخالص)المائية، التي تعد الشريان الحيوي الذي يغذي ديالى بالمياه في الوقت الحاضر.

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