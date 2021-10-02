بغداد اليوم تنشر نتائج السادس الإعدادي

2021/10/02 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم، السبت، نتائج امتحانات الصف السادس الإعدادي في عموم العراق.

وحصلت بغداد اليوم، على رابط نتائج تربية الكرخ الثانية وتحديداً ثانوية السلام للمتميزين.

الرابط أدناه:

https://drive.google.com/file/d/1B-T7c3x-6namEV-BlAzazNpG7fEZm1ik/view?usp=drivesdk

فيما حصلت الوكالة على رابط نتائج اعدادية الروابي العلمية للبنين في الكرخ

الرابط ادناه:

https://drive.google.com/file/d/1BEzkbdOl_oe_KbFDjLR3_aiMo_HSM0J7/view?usp=drivesdk

أدناه رابط نتائج الكرخ الثالثة / الفرع الأدبي:

https://drive.google.com/drive/folders/1WbFYAfsIEIoersK94gHN8rs4UlM_sLrk?usp=sharing

وأدناه نتائج الرصافة الأولى:

https://drive.google.com/file/d/1BH_CuDMOw-aIU9WHFyjU19GZjF-EgKBf/view?usp=drivesdk

وتستمر وكالة بغداد اليوم، في الحصول على روابط نتائج باقي مديريات العاصمة بغداد ومحافظات العراق المختلفة لتقوم بنشرها تباعاً.

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