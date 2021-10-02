بثلاث رصاصات.. خلافات عائلية تنتهي بقتل مواطن لقريبه بالنجف

2021/10/02 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل شخص على يد أحد أقرباءه في محافظة النجف.

وقال المصدر في تصريح لـ (بغداد اليوم) إن " شخصا من اهالي منطقة الحي العسكري قتل بـ3 رصاصات على يد أقرباء له بسبب خلافات عائلية".

هذا ولم يضف المصدر أي تفاصيل أخرى.

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