2021/10/02 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، إحباط تهريب تجهيزات عسكرية بمنفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكن من ضبط حاوية بداخلها (مواد كهربائية مخبأة خلفها تجهيزات عسكرية) معدة للتهريب"، لافتة الى ان "المواد ضبطت بالتعاون مع مركز كمرك بوابة البصرة كونها مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

واضافت انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي واحالتها الى القضاء لاتخاذ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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