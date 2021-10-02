أمنية الانتخابات تحدد إجراءاتها: دخلنا حالة الانذار ولن نسمح بالتأثير على الناخبين

2021/10/02 | 12:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، إجراءاتها الخاصة بتأمين العملية الانتخابية في 10 تشرين الأول الجاري، وفيما أكدت دخول القوت في حالة الانذار، أشارت الى عدم السماح لأحد بالتأثير على الناخبين.وقال رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي، ان “اللجنة أكملت جميع الخطط الخاصة بتأمين يوم الاقتراع، وسيشرف رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة …

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