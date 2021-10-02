الشروع بانشاء مجسرات جديدة في الموصل

2021/10/02 | 12:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/شرعت مديرية طرق وجسور نينوى بانشاء مجسرات جديدة للحد من الزخم المروري في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.وقال مدير طرق وجسور نينوى المهندس رضوان الشهواني للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان الفرق الهندسية شرعت بانشاء عدد من المجسرات في الموصل ضمن المرحلة الثانية للاعمار والبناء".واضاف الشهواني :" ان مجسرين في ايسر الموصل واثنين آخرين في الجانب الايمن ، بدأ العمل بهما ، من مبالغ الاعمار المخصصة للمحافظة ، ومن المقرر انجازها منتصف العام المقبل "./انتهى

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