عاجل: رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات يعلن إكمال جميع الخطط الخاصة بتأمين يوم الاقتراع

2021/10/02 | 12:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، اليوم السبت، فرض حظر على حركة التنقل للعجلات والمشاة في البلاد لمدة يوم واحد.أعلن ذلك الفريق الركن عبد الأمير الشمري رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي مشترك عقده في بغداد مع رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل عدنان خلف.وقال الفريق الركن الشمري خلال المؤتمر انه “سيتم اغلاق المنافذ الحدودية والمطارات في التاسع من الشهر الجاري ولغاية الحادي عشر من الشهر ” “ذاته.وأشار إلى “اغلاق مداخل والسيطرات الرئيسية للمحافظات ومنع تنقل العجلات والأشخاص اعتبارا من العاشر، ولغاية الحادي عشر من هذا “الشهر.

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