بلاسخارت: بعثة الأمم المتحدة ستوفر جميع أنوع الدعم لانجاح انتخابات تشرين

2021/10/02 | 12:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت الممثلة الأممية جينين هينيس بلاسخارت، اليوم السبت، أن بعثة الأمم المتحدة ستوفر جميع أنواع الدعم لانجاح انتخابات تشرين.وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي بمحافظة ذي قار مع المحافظ أحمد الخفاجي، إن “بعثة الامم المتحدة ستتواصل مع عدد من منظمات المجتمع المدني والمواطنين للتعرف على تأثير احداث الناصرية على مشاركتهم في الانتخابات”.وأضافت أن “بعثة الامم المتحدة ستنشر مراقبين دوليين في مراكز الاقتراع للمساهمة في انجاح الانتخابات”، مبينة أن “أصوات المواطنين ستكون مسموعة وأن عليهم مهمة كبيرة هي المشاركة في العملية الانتخابية”.

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