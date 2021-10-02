القرار صناعة الأحرار 

2021/10/02 | 12:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جلسة افتراضية جمعتني ببعض الأصدقاء من المهاجرين القدامى في الولايات المتحدة الأميركية للتحاور حول بعض شؤون الهجرة والاندماج وما يتعلق بهما من إشكاليات مستجدة، استرعت انتباهي ملاحظة ملفتة ساقها أحدهم وتتعلق باختلاف آليات التفكير والتعبيرات اللغوية المتعلقة بها.

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