2021/10/02 | 12:37 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم السبت، عن القبض على شبكة مكونة من 8 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة.
وذكرت المديرية في بيان “تمكن قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في كربلاء من إلقاء […]
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وذكرت المديرية في بيان “تمكن قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في كربلاء من إلقاء […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 8 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات في كربلاء المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 8 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات في كربلاء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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