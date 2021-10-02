2021/10/02 | 12:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم السبت، عن القبض على شبكة مكونة من 8 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة.وذكرت المديرية في بيان “تمكن قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في كربلاء من إلقاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 8 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات في كربلاء المركز الخبري الوطني.

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