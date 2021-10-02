وزير الخارجية المصري يعلن الهدف من أول لقاء يجمعه بنظيره السوري

2021/10/02 | 12:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن لقاءه مع نظيره السوري فيصل المقداد، يؤكد "اهتمام مصر بالشعب السوري الشقيق والعلاقات التاريخية بينهما"، مشيرا إلى أنه "كان هناك دائما ارتباط رئيسي بين مصر وسوريا في حفظ الأمن القومي العربي".

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