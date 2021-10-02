8 طرق يمنحك فيها لقاح كورونا أفضلية خلال السفر.. ما هي؟

2021/10/02 | 12:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من قائمة أكبر للوجهات إلى المزيد من الوصول إلى مناطق الجذب السياحي، إليك 8 طرق يستمتع بها السياح الملقحون بالكامل بميزات السفر.

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