إحباط محاولة تهريب مواد مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر

2021/10/02 | 12:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط وإحباط محاولة تهريب مواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر. وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكن من ضبط حاوية بداخلها مواد كهربائية مخبأة خلفها تجهيزات عسكرية معدة للتهريب".وأضاف أن "المواد ضبطت بالتعاون مع مركز جمرك بوابة البصرة كونها مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".وأشار إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط إصولي وإحالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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