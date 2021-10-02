2021/10/02 | 12:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قام كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بترشيح هداف فريقه كريم بنزيما للفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، وقد اتفق ديديه ديشامب مدرب فرنسا معه.وأجرى ديدييه ديشامب مدرب الديوك الفرنسية مقابلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدرب فرنسا يرشح بنزيما للفوز بالكرة الذهبية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب فرنسا يرشح بنزيما للفوز بالكرة الذهبية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب فرنسا يرشح بنزيما للفوز بالكرة الذهبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).