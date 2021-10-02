النفط يغلق مرتفعاً مدعوماً بتوقعات حفاظ أوبك على وتيرة معتدلة لرفع الانتاج

2021/10/02 | 12:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلق النفط فوق مستوى 78 دولارا للبرميل، ليكون قريبا من أعلى مستوى في ثلاث سنوات الذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع الماضي، مدعوما بتوقعات بأن وزراء أوبك سيحافظوا على وتيرة معتدلة لرفع الإنتاج.وارتفع خام برنت 97 سنتا بما … Readmore

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