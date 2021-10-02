غادة عبد الرزاق تطل على جمهورها عبر ’إنستغرام’ بصورة مثيرة

2021/10/02 | 12:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بعد أن حذفت جميع صورها على حسابها في "إنستغرام"، نشرت الفنانة المصرية، غادة عبد الرازق، صورة كاريكاتورية لها، وعلقت عليها بالقول: هل اشتقتم إلي؟".

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وأكد العديد من الفنانين والمشاهير أنهم اشتاقوا حقا لغادة عبد الرازق، حيث قالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي معلقة: "نعم"، كما علقت الفنانة سوسن بدر قائلة: "جدا".

بالإضافة إلى تعليقات الفنانة منة جلال، وخبيرة التجميل، دينا الكاشف، والشيف، غادة التلي وغيرهم.

تجدر الإشارة إلى أن أخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق، مسلسل "لحم غزال" الذي عرض في رمضان 2021.

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