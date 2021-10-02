مناطق جنوب الخليل والمسافر بؤرة تركيز سياسة تطهير عرقي لا تخطئها عين - مديحه الأعرج

2021/10/02 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الإستيطان الأسبوعي من 25/9/2021-1/10/2021إعداد : مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانلم تعد معاناة الفلسطينيين في جنوب محافظة الخليل وخاصة في مسافر شرق بلدة يطا تقتصر على الحياة القاسية والحرمان من أساسيات الحياة ومن حق السكن في بيوت تقيهم برد الشتاء وحرارة الصيف ، بل هي تمتد الى ما هو ابعد من ذلك فإلى جانب عمليات الهدم التي تطال الحظائر فإن سلطات الاحتلال ......





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