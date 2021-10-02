تعليق برلماني بشأن حرمان الحشد الشعبي من التصويت الخاص بانتخابات العراق - عاجل

2021/10/02 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادعلق النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، اليوم السبت، على حرمان منتسبي الحشد الشعبي من التصويت الخاص بالانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال عليوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "حرمان منتسبي الحشد الشعبي من التصويت الخاص بالانتخابات البرلمانية المبكرة، أمر غريب، فكيف يحرم هؤلاء المقاتلين، لاسيما انهم قوات رسمية حالهم كحال منتسبي وزارة الدفاع والداخلية، ولهذا الأمر غريب وتوقيته يثير علامات استفهام كثيرة".

وبين ان "الجهات المختصة، يجب عليها كشف الأسباب الحقيقية لمعرفة لماذا اتخذ هكذا قرار يحرم منتسبي الحشد الشعبي، من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني، كما سيكون لنا حراك برلماني لكشف الأسباب الحقيقة لهكذا قرار، وكذلك للعدول عنه، فهذا يخالف الدستور".

وأكد عليوي، أنه "يمكن منع اي عراقي من حق التصويت، خصوصاً المقاتلين الذين يقدمون ارواحهم من أجل حماية البلاد وتمكينها من اجراء العملية الانتخابية دون اي خروقات أمنية".

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