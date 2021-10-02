2021/10/02 | 13:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء نتائج السادس الاعدادي لبعض مديريات بغداد.نتائج الرصافة الأولى (تحديث مستمر):https://drive.google.com/file/d/1BH_CuDMOw-aIU9WHFyjU19GZjF-EgKBf/view?usp=drivesdkنتائج الكرخ الثالثة/ الفرع الأدبي على الرابط ادناهhttps://drive.google.com/drive/folders/1WbFYAfsIEIoersK94gHN8rs4UlM_sLrk?usp=sharingنتائج الكرخ الثالثة/ احيائي على الرابط ادناه‏https://drive.google.com/drive/folders/1TF4k-empa5oxWyjLK9ELY7qNiIp4jrMp?usp=sharingتربية الكرخ الثانية تبدأ عبر الروابط أدناهhttps://t.me/kaarkh2https://t.me/qaissalkelaby1./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (/ نينا/ تنشر نتائج السادس الاعدادي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (/ نينا/ تنشر نتائج السادس الاعدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).