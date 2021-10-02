المفوضية ترمي كرة التصويت الخاص بملعب هيئة الحشد الشعبي

2021/10/02 | 13:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيانات الحشد الشعبي تأخرت عن موعدها بكثير، ولم تستطع المفوضية شمولهم بالتصويت الخاص.

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