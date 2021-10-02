2021/10/02 | 13:18 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يطلب من قاضٍ في فلوريدا إجبار "تويتر" على إعادة حسابه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/02 | 13:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يطلب من قاضٍ في فلوريدا إجبار "تويتر" على إعادة حسابه) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يطلب من قاضٍ في فلوريدا إجبار "تويتر" على إعادة حسابه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).