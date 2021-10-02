الكاظمي: تمرُّ علينا الذكرى الثانية لاحتجاجات تشرين التي طالبت بالدولة والإصلاح ورفض الفساد

2021/10/02 | 13:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق كانت إحدى متبنيات تظاهرات تشرين “الأساسية”.وقال الكاظمي في تغريدة على موقع تويتر: “تمرُّ علينا الذكرى الثانية لاحتجاجات تشرين التي طالبت بالدولة والإصلاح ورفض الفساد.اليوم بدء … Readmore

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