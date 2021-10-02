اليوم..تشكيلة برشلونة المتوقعة لمواجهة أتلتيكو

2021/10/02 | 13:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني يواجه برشلونة فريق أتلتيكو مدريد بعد أيام من الهزيمة الكبيرة في لشبونة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، وسط بيئة مُحبطة وشائعات كثيرة عن أنها المباراة الأخيرة للمدرب رونالد كومان في البارسا.[…]

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