ان ار تي ينشر نتائج الامتحانات النهائية لطلبة السادس الإعدادي

2021/10/02 | 13:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، السبت، نتائج الامتحانات النهائية لطلبة السادس الإعدادي في عموم البلاد.

ونشر موقع متخصص (2 تشرين الأول 2021)، رابط النتائج في عموم البلاد، وبعضها قيد التحميل.

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