وزير الهجرة تكشف لـ NRT مصير المنح للعوائل العائدة من النزوح

2021/10/02 | 13:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزيرة الهجرة ايفان جابرو، السبت، استمرار اغلاق مخيمات النازحين، فيما لفتت الى ان الحكومة الاتحادية لا سلطة لها على المخيمات في مدن اقليم كردستان.

وقالت جابرو في تصريح خصت به NRTعربية (2 تشرين الاول 2021)، اننا "مستمرون بعملية انهاء ملف النزوح، وكل ما تبقى لدينا هو مخيمين فقط متمثلا بمخيم (عامرية الفلوجة) الذي يضم نحو 100 عائلة، والذي سغلق خلال الايام المقبلة، فضلا عن مخيم (الجدعة) في نينوى".

واضاف ان "الوزارة لا تملك السلطة على ملفات النازحين في اقليم كردستان لكننا سنقدم لهم المساعدة في حال قرروا اغلاق المخيمات".

واشارت الى ان "العديد من النازحين لن يصوتوا في الانتخابات بسبب عدم اتخاذ الاجراءات المناسبة من قبل المعنيين في الامر"، مؤكدة ان "منحة العودة قليلة ولن تكفي لكل العائدين ونحن محرجون امام العوائل التي عادت".

وتابعت، "ستطلق خلال الايام المقبلة منحة قبل الاخيرة ولن تطلق بعدها اي منح ما لم تتضمن الموازنة الجديدة هذا الامر".

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