قيادة شرطة ديالى: صناديق الاقتراع تنقل جواً إلى بغداد

2021/10/02 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت شرطة ديالى، السبت، عن خطة تأمين الانتخابات، التي يشارك فيها أكثر من 10 آلاف عنصر أمني من مختلف التشكيلات الأمنية.

وقالت في بيان، أن الخطة تتضمن ثلاثة أطواق أمنية، بمشاركة أكثر 10 آلاف مقاتل في يوم الانتخابات لتأمين مراكز الاقتراع، مشيراً الى أن القوات الامنية ستنقل صناديق الاقتراع بطائرات مروحية للعاصمة بغداد، وذلك لضمان نجاح الانتخابات البرلمانية.

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