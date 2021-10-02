المرجع الحائري يصدر بياناً بشأن الانتخابات المقبلة يحرم إعطاء الاصوات لهذه الفئة

2021/10/02 | 13:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المرجع الديني، السيّد كاظم الحسينيّ الحائريّ بياناً بشأن الانتخابات المقبلة، فيما أكد على عدة أمور بينها “تحريم إعطاء الصوت والتأييد لكلّ من يدعو لبقاء قوّات الاحتلال على أرض العراق”.وقال الحائري في بيان إن “نتائج الانتخابات فيما مضى لم … Readmore

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