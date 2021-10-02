"حوار أو تصعيد عسكري؟".. تقرير يرصد استراتيجية كوريا الشمالية "المتضاربة"

2021/10/02 | 13:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترسل كوريا الشمالية "إشارات مربكة"، فتارة "ترفع الآمال" في الحوار مع كوريا الجنوبية، وتارة أخرى تطلق صواريخ أو تستعرض أحدث الأسلحة في ترسانتها النووية، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

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