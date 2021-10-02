في كينونة الإنسان... - محمد الحنفي

2021/10/02 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي نسيان...ومعرفة...°°°°°°ومنهج العلم...خطوات...في التفكير...خطوات...في تحويل الفكر...إلى ممارسة...إلى علم...يمارس...في بناء الحياة...°°°°°°والحياة...لا تعرف النوم...لا تعرف...أي توقف...ولا تتحول...حين نرى الإنسان...يتأمل...لإنتاج الأفكار...تأسيسا...على العلم...لا على الغيب...ولا على الخرافة...°°°°°°

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